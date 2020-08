Macaé - O decreto 111/2020, assinado na sexta-feira (31) pelo prefeito de Macaé, Dr. Aluízio dos Santos (PSDB), autoriza a retomada de atividades do comércio de rua, com funcionamento estabelecido no período das 10h às 16h, a partir de segunda-feira (03). No entanto, não estão liberados a funcionamento lanchonetes, cafeterias, bares, restaurantes, academias e shopping centers.

Os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionamento que comercializam bebidas alcoólicas estão proibidos de fazê-lo para consumo no local, evitando assim a permanência demasiada de pessoas e consequente aglomerações.Os sócios, proprietários, funcionários e colaboradores do comércio de rua devem realizar testes parano Centro de Especialidades Médicas Dona Alba (Rua Governador Roberto Silveira, 108, Centro), entre os dias 03 e 07 de agosto, das 14h às 17h. É necessário agendamento prévio por meio do sistema disponibilizado no site do governo https://vps10828.publiccloud.com.br/login Os estabelecimentos de comércio de rua que possuírem até nove funcionários deverão funcionar com redução de 50% dos seus funcionários. Aqueles que possuírem mais de dez funcionários deverão funcionar com 30% dos seus funcionários, podendo exercer as suas atividades em regime de escala ou rodízio entre os mesmos.A partir de segunda-feira (03), a Secretaria de Saúde receberá, com agendamento prévio, representantes de lanchonetes, cafeterias, bares, restaurantes, templos religiosos, academias e shopping centers, a fim de iniciarem os trabalhos de criação de protocolos de segurança para a abertura gradual e futura, conforme serão estabelecidos em Decretos Municipais.Quem tem cadastro regular de comércio informal deve se apresentar à Coordenadoria Geral de Posturas da Secretaria de Fazenda, a partir da próxima segunda-feira (03) para estabelecer os novos locais e postos de trabalho.Todos os detentores de cadastro de comércio informal deverão realizar o teste de Covid-19 no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, a partir também da próxima segunda-feira (03), de 14h às 17h, mediante agendamento prévio.A data de retorno das atividades relacionadas ao comércio informal será definida em Decretos Municipais posteriores.O mesmo decreto também prorroga por mais sete dias, a contar da próxima segunda-feira (03), a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, pública e privada, incluindo instituições de ensino superior.Também permanecem suspensas por mais sete dias todas as atividades laborais no município de Macaé, nos âmbitos público e privado.Algumas atividades já foram liberadas com restrições, como hospitais e clínicas; farmácias; supermercados e mercados; postos de combustíveis; padarias; bancas de jornais e revistas; petshops; Mercado Municipal de Peixes; Feira do Produtor Rural; clínicas, consultórios e laboratórios para atendimentos eletivos; lojas de materiais de construção e de informática; borracharias; oficinas mecânicas; óticas; salões de cabeleireiro e barbearias; e comércio de autopeças, motopeças e lojas e oficinas de bicicletas; escritórios de advocacia e de contabilidade, seguradoras e imobiliárias; operadoras de planos de saúde e lojas de utilidades domésticas; o Fórum Desembargador Ivair Nogueira Itagiba; papelarias; lojas de artigos de pesca; centros de treinamento em saúde e segurança para o setor petróleo; lojas de roupas com acesso direto para a rua ou situadas dentro de centros comerciais de pequeno porte; chaveiros; armarinhos; lojas de sapatos; lojas de móveis; lojas de eletrodomésticos e autoescolas.