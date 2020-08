Firjan SENAI abre vaga para curso técnico a distância em Macaé

Macaé - A partir de 24 de agosto, a Firjan SENAI inicia uma série de cursos técnicos no formato híbrido de Educação a Distância (EaD). Serão oferecidas mais de 1 mil vagas em 12 cursos técnicos EaD, nas 19 unidades do estado do Rio. Em Macaé a vagas na área de Automação Industrial. A capacitação contará com aulas online, material estruturado para estudo, exercícios e simuladores. As aulas práticas ocorrerão em 2021.

Segundo Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, a prioridade é investir na qualidade da formação dos alunos para um mundo que se torna cada vez mais tecnológico.