Macaé - Enquanto se prepara visando o retorno do Campeonato Carioca sub-20, o Macaé Esporte segue garimpando talentos pelos gramados do Brasil. Em busca de novos jogadores para a base do clube, a comissão técnica do time do Norte Fluminense optou pelo modelo que tanto rendeu frutos para o futebol brasileiro, o foco está voltado para a oportunidade aos jogadores da periferia e comunidades cariocas. O Macaé não está fazendo nada novo, apenas repetindo o que deu certo e ajudou a revelar nomes como Adriano, Romário, Ronaldo entre tantos outros grandes craques do nosso futebol.



No momento em que nomes como Chico, Antônio e Dudu que se destacaram pela equipe na reta final do Campeonato Carioca, e Marcelinho que chamou atenção do Vasco, o Macaé espera descobrir jogadores que já receberam oportunidades em outros times, mas estão sem clube ou até mesmo aqueles que jamais atuaram na base. Dois exemplos são os jogadores Marcelo e Marcos Joaquim, o Matu. Ambos jogadores de meio campo, nascidos em 2002 e moradores de comunidade do Rio de Janeiro.



O volante Matu, que é morador de Duque de Caxias e acumula passagens por Internacional, Cruzeiro e Vasco, busca no Macaé a oportunidade que tanto sonha no futebol. Já o também meio-campo Marcelo, que é morador do Caju, tem a sua primeira experiência em base de clube. Marcelo destaca a importância do trabalho no Macaé e fala sobre a grande chance para realizar o sonho de se tornar jogador profissional.



“Sempre busquei essa oportunidade, mas nunca tinha passado por uma base de clube. Fiz escolinha, passei por alguns projetos, disputei competições amadores e sabia que precisava dessa chance. Espero ajudar o Macaé e buscar a minha realização. Esse trabalho que vem sendo feito pelo clube é muito importante”, disse Marcelo.