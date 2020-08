Jogador do Serra Macaense fala de evolução pessoal

Macaé - Em meio a pandemia da Covid-19, o grupo do Serra Macaense segue trabalhando à distância, com atividades remotas direcionadas aos atletas pelos preparadores físicos do clube. Um dos jogadores que neste período de reclusão tem aproveitado bastante para desenvolver também seu lado pessoal é o atacante Biel. O jogador recentemente viu nascer seu primogênito.

“A evolução pessoal ajuda na confiança dentro de campo, na vontade de trabalhar e dar o meu melhor a cada dia. Graças a Deus minha família me dá todo suporte necessário para que eu saia de casa com a cabeça tranquila para realizar minhas funções. Estou muito feliz com este momento também, ser pai é incrível. Sobre a pandemia, infelizmente pegou todos nós de surpresa, foi ruim pois adiou nossos planos, tivemos que ficar um período inativo. Usei esse tempo para treinar forte, onde consegui ganhar três quilos de massa magra com treinos online que tem ajudado bastante na manutenção do corpo. A maior dificuldade no momento é ter que ficar restrito, sem poder sair para correr, ou fazer um treino mais específico, porém tenho improvisado bastante retornar bem e fazer um grande ano. Levo de lição disso que possamos valorizar mais nossa família e nos cuidarmos mais. Às vezes reclamamos por estar com elas e nesse momento muitas pessoas perderam seus familiares para essa doença”, afirmou.



Natural de Macaé, prata da casa, remanescente das temporadas anteriores, Biel entende que apesar do ano atípico, será a sua grande oportunidade de crescimento dentro de campo. O atleta também aproveita para elogiar, tanto sua cidade natal, quanto o Serra Macaense, por conhecimento amplo.



“Como um dos poucos representantes de Macaé no clube, posso dizer que a cidade é maravilhosa, muita coisa bonita e sobre o Serra Macaense é um clube muito sério, que arca com seus compromissos e que tem grandes profissionais, de muita competência, que com certeza com muito trabalho iremos fazer um grande ano e brigar por nossos objetivos”, finalizou.