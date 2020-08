Macaé - Leandro Firmino, de 42 anos, intérprete do inesquecível personagem Zé Pequeno (Cidade de Deus – 2002), está numa nova fase de sua vida. Em busca de melhor qualidade de vida, saúde e bem-estar, o ator está focado em recuperar a forma física. Agora, de volta aos treinos, o artista espera perder alguns “quilinhos” a mais. Superação e determinação são as duas palavras que o definem, neste momento.



A rotina mudou completamente. Treinos diários e reeducação alimentar fazem parte da nova fase do ator, que atualmente dá vida ao personagem Gilmar, na série Impuros, da Fox, que tem como tema central a rivalidade entre um traficante e um policial nos anos 1990.



O grande responsável por essa transformação é o Personal Trainer, Marcio Henriques, de Macaé, especialista em reabilitação músculo-esquelético e treinamento funcional. O professor desenvolve treinos online, no qual três vezes por semana, orienta, coordena e aplica os exercícios através de videoconferência. Os demais dias, são atividades extras, programadas, sem a necessidade do online. Leandro está participando dos treinos online de Marcio Henriques há um mês.



“Na época que interpretei o Zé Pequeno, eu tinha um corpo definido, usava calça número 38. Hoje, estou bem acima do peso. Não me peso para não desanimar, mas estou focado nesta transformação. Quando a gente tem acompanhamento, um incentivo, isso fica mais fácil. E o Marcio faz isso muito bem. É um excelente profissional e muito amigo. Transforma o exercício físico em algo prazeroso. Estou sentindo a diferença no meu dia-a-dia, nos movimentos mais simples, como abaixar, amarrar o sapato, estou com mais energia, mais disposição”, comemorou.



Segundo o personal, a parte mais difícil de se criar hábitos que colaborem com a melhoria da qualidade de vida é dar o primeiro passo.

“Com o decorrer dos treinos você percebe que a cada dia temos uma pequena vitória e ela deve ser comemorada. Você começa a se conhecer melhor, se reconhecer melhor, se ver melhor. Não existe fórmula mágica, apenas uma boa rotina de exercícios físicos regulares somado há um programa de alimentação específico para as suas reais necessidades. Leandro Firmino vem percebendo isso a cada dia”, concluiu Marcio Henriques.