Defesa jovem, porém madura, conheça os zagueiros do Serra Macaense

Macaé - São cinco os zagueiros que compõem o sistema do Serra Macaense para a temporada 2020. À disposição do técnico Luiz Felipe dos Santos estão nomes conhecidos, remanescentes de outras temporadas e algumas novidades, mesclando experiência e juventude.



Para Iago Alves, os desafios do Campeonato Carioca - Série B1 e a disputa por posição o motivam para dar sempre o seu melhor.



“Desafios são sempre bem vindos na minha carreira. Ao longo dela, apesar da pouca idade, já consegui vencer e vivenciar vários. Um novo desafio, me traz muita motivação, foco e empenho em um objetivo que temos, que é a busca pelo acesso. Sendo um dos remanescentes do grupo, vivenciei e aprendi muito com jogadores experientes que estiveram no elenco do ano passado, com certeza isso somou muito para o meu amadurecimento. A disputa pelo setor deve ser sempre competitiva e sadia, da forma que o grupo ganhe com essa disputa e todos estejam preparados para quando tiverem oportunidades”, afirmou.



Oriundo das categorias de base do Fluminense e Palmeiras, com passagem pelo futebol espanhol e até convocação para Seleção Brasileira de base, Estigarribia é um dos reforços do Verdão. E chega com bastante disposição e competitividade para o setor defensivo.



“Expectativas sempre são as melhores, de conseguir objetivos coletivos e individuais, de seguir crescendo na profissão. Acho que uma disputa bem positiva, com grandes atletas, apesar de uma equipe jovem, sempre é saudável para o time e servir bem o Serra Macaense. Sou um profissional que gosta de aprender a cada dia, muito competitivo, venho motivado e com ambições”, garantiu.



Com ótimo desempenho no sub-20 em 2019, Jorge Henrique é um dos ‘Moleques do Serra’ alçados ao profissional. Na expectativa de começar os treinos presenciais e da disputa da competição, o jogador demonstra gratidão pela oportunidade e elogia os colegas.



“Vejo também uma grande qualidade técnica do grupo e, além disso, uma confiança muito grande no trabalho do professor Luiz Felipe. Cheguei em 2019 no clube, vim para o sub-20 do Serra Macaense e foi um ano maravilhoso para mim, onde tracei metas e graças a Deus consegui alcançar. Hoje estou aqui no elenco profissional buscando meu espaço com seriedade e com honestidade, sem passar por cima dos meus companheiros de grupo. Sou muito grato a Deus e depois ao Serra de abrir as portas para mim e todos aqueles que acreditaram, me ajudaram e me apoiaram dentro e fora de campo”, relatou.



De volta, após empréstimo ao time de transição do Grêmio, Ronaldo também é figura conhecida nos gramados cariocas atuando com a camisa alviverde. Para o defensor, a expectativa é grande.



“A melhor possível. Temos tempo para treinar, assim que estiver liberado através dos protocolos, então vamos chegar bem preparados. Todos esperamos fazer uma grande competição. Temos um bom elenco, a disputa por posição é sempre sadia e isso faz com que todos evoluam diariamente”, pontuou.



Júlio César também é mais um jovem que chega para somar ao grupo. O jogador disputou a competição estadual em 2019 pelo Friburguense e foi contratado para este ano pela diretoria do Verdão. Campeão da Série B1 anterior, traz na bagagem o conhecimento desta disputa e visa seu espaço igualmente.



“Vai ser uma disputa muito boa, são todos ótimos zagueiros querendo seu espaço e comigo não vai ser diferente, vou dar o meu melhor no dia a dia para poder jogar e ajudar o Serra a atingir seus objetivos. Tenho uma expectativa muito boa, pude jogar ano passado pelo Friburguense, onde só fiquei um jogo de fora. Alcançamos o título da B1 e espero poder conseguir esse ano novamente pelo Serra”, finalizou.