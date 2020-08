Nutricionista de Macaé dá dicas para incentivar a alimentação saudável da criançada

Macaé - A negação que as crianças têm na hora de se alimentar é uma verdadeira cena de terror para muitas mães. Uma coisa é certa, a família precisa ter o mesmo hábito alimentar que deseja que a criança tenha. Não adianta querer que os pequenos comam verduras, se os pais, vivem de fast food. Para vencer essa batalha é preciso ter coerência, criatividade e paciência, assim explica a nutricionista macaense Cinthia Melo.

De acordo com a profissional, o hábito alimentar é construído. E a criança, que passa por fases, pode sim, recusar algum alimento por não ter sido apresentado logo no início da introdução alimentar, ou por não ser um hábito dos pais, ou por ter passado por algum trauma na hora da refeição. Pensando nisso, a nutricionista deixa algumas dicas:

"Quanto mais cedo oferecer os alimentos saudáveis, diversificando sabores, para que o bebê tenha a experiência do amargo, doce, azedo, melhor. A família precisa ser o exemplo, e manter o hábito alimentar que deseja para os filhos. Proibir a criança de beber refrigerante e ao mesmo tempo tomar um copo de Coca Cola, na frente dela, é insensato. Brincar é fundamental, brincadeiras tradicionais, tais como jogos simbólicos, jogos cantados, jogos de percurso e a confecção de brinquedos, também são ótimas ferramenta para o aumento do vocabulário e ajudam a criança a compreender o pensamento do outro", citou.

Cinthia ressalta ainda que, todas essas opções de interação lúdica, requer disponibilidade do responsável, pois é preciso um tempo de qualidade para entrar na brincadeira com a criança, explicar a importância daquela brincadeira, dos alimentos etc.

A mamãe Renata Ciarla brinca de cozinhar alimentos saudáveis com a sua pequena Master Cheff, Manu - Divulgação

A Renata Ciarla, por exemplo, mamãe da Duda, Manu e Milena, alugou uma cozinha de brinquedo para incentivar as filhas a comerem vegetais. Em um registro na sua rede social, compartilhou uma foto ao lado da filha Manu, expondo o desafio de comer cenoura.

Renata aproveitou para ensinar Manu, que cenoura faz o cabelo crescer, aproveitando a forma lúdica para ter um momento feliz e educativo. "Está me ajudando de forma lúdica como podemos ter uma alimentação saudável e prazerosa assim como o brincar. Brincando vamos conversando e fingindo que estamos comendo. A Manu é uma Master Chef!!”, publicou Renata.

Acrescentando que, “é por meio da brincadeira que a criança se relaciona com o mundo e estabelece laços afetivos. Ao brincar, a criança experimenta sentimentos, aprende sobre regras e é estimulada a usar a imaginação. Ao incentivar as brincadeiras, os pais contribuem com desafios, estimulam a autoconfiança e a autonomia”, disse.

Para Isabel Tunas, proprietária de uma loja de aluguel de brinquedos, a Facilitoy, receber esses feedbacks é a certeza que a empresa está comprometida com sua proposta: ajudar os papais no processo de desenvolvimentos da criançada, além de prezar pela sustentabilidade, pois, as crianças perdem o interesse muito rápido pelos brinquedos, então, alugar é a melhor escolha.