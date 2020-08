Instituto de Segurança Pública registra aumento de homicídios dolosos em Macaé

Macaé - De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) referente ao primeiro semestre de 2020, o município de Macaé registrou um aumento nas estatísticas em homicídios dolosos e queda em roubos de rua, comparando ao mesmo período de 2019.

As ocorrências de roubo de rua em Macaé diminuíram 45,1%. Sendo, 342 em 2020, contra 623 casos, em 2019. Já os crimes violentos letais intencionais - homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínio - aumentaram 37,5%. Foram 77 registros, em 2020, e 56, em 2019.

Para o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, coronel André Henrique, o aumento no número de homicídios, se deu por conta do acirramento das disputas entre facções criminosas na cidade.



As ocorrências em geral também caíram 27,4%, neste primeiro semestre. Foram registradas 4.799, no ano de 2019 e 3.486, em 2020.



"Neste período, os registros de ocorrência dos crimes sofreram impacto nos meses de março, abril, maio e junho. Os indicadores podem apresentar queda por causa do distanciamento social devido a pandemia do coronavírus, que ajudou na redução da criminalidade, e da diminuição dos registros das ocorrências, resultando em subnotificações", afirma o documento do ISP.



De acordo com o 32º BPM, em julho o comando recebeu 29 policiais militares, que foram incorporados ao efetivo da unidade. Também foi implementado o Projeto Meta Verde, sendo um modelo de policiamento orientado. As ações realizadas têm como foco as reduções de crimes como homicídios e roubos de veículos, além de outros delitos que afetam a região.