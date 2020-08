Startup Rio seleciona 19 projetos para Macaé

Macaé - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ - divulgou, nesta quinta-feira (20), o resultado preliminar do edital Startup Rio 2020: apoio à Difusão de Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital. Na seleção foram classificadas 19 propostas que serão desenvolvidas junto ao Programa Startup Macaé, com apoio da Prefeitura de Macaé e do Crios-UFRJ.

As equipes das propostas selecionadas participarão do Programa Avançado de Formação Empreendedora, a ser aplicado na primeira fase do programa Startup Rio, antes de passar, em seguida, por um novo processo seletivo para participar das duas fases seguintes, focadas no efetivo desenvolvimento dos seus empreendimentos, quando receberão os recursos financeiros no valor de até R$ 60 mil, e receberão serviços de mentoria e treinamento em desenvolvimento de produto, técnicas de vendas, construção de protótipo e gestão de empresas.



Os selecionados têm até o dia 31 de agosto para a entrega da documentação para comprovação da regularidade econômica e financeira dos projetos pré-qualificados, de acordo com o item 9.3.4. do edital. Esta entrega se dará via SisFAPERJ, em função da pandemia.



Confira, abaixo, a listagem dos contemplados em Macaé:



• Andre Borges Randolpho Paiva | Fintech Solar Fotovoltaico;

• Caio Soares Delfino | O Pico certo, Encontrando a onda perfeita;

• Carolina Oliveira Porto Lima | Plataforma inteligente para troca e compartilhamento de produtos e serviços;



• Cícero Vasconcelos Ferreira Lobo | Conecta Supply Chain;



• Fernanda Mota Dos Santos | Fast Market Um novo conceitos de compras;



• Glauber Alves | Ondoct - Plataforma de Telessaúde;



• Gustavo Pena Dos Santos | INFO4R;



• Hellen Carneiro da Silva | PUMO - Solução tecnológica que visa agilizar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados;



• Jose Mauro Barros Cabral | Marketplace de varejistas;



• Kamilla Maria Fonte Jose |Desenvolvimento de Renderização em Tempo Real e de Imersão em Realidade Virtual para Projetos Arquitetônicos;



• Lucas Everest Gomes Pordeus | Plataforma digital para apoiar a Gestão de Inovação nas empresas;



• Lucas Quintella Certorio Campos | Realidade Aumentada para treinamento de equipes e operações de processos industriais;



• Matheus Rocha Dias | Genius Academy;



• Pedro Andrietta Chagas | Guia digital para novos e experientes investidores no caminho à inteligência financeira;



• Pietro Santiago Alexandre Sales | SOS Monitoria;



• Rafael Scarpe Simao | ‘Lixo Dum’: Aplicativo para profissionalização e humanização dos coletores individuais;



• Raisa Paulo Fadel Bonon | Sniff Pet - Alimentação Natural Para Cães;



• Thiago da Silva Lopes | Unbug;



• Thiago da Silva Porto| Transformação de relatórios em papel para uma carteira de obras digital.