Maxwell Vaz é anunciado pré-candidato a prefeito de Macaé  

Macaé - Ao contrário do que vinha sendo ensaiado no cenário político, o partido Solidariedade decidiu anunciar a própria candidatura a majoritária. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (21), pelo presidente estadual do partido e vice nacional, o deputado federal Aureo Ribeiro, durante um evento com pré-candidatos a vereadores, na sede do partido em Macaé.



Aureo explicou que o partido fez uma nova pesquisa que demonstrou o grande crescimento do nome de Maxwell na cidade.



“Maxwell fundou o partido Solidariedade em Macaé. Ele está com a gente desde a criação do partido em 2013. A gente do partido entende que temos que pegar os nossos principais quadros e preparar para eleição. E Maxwell está pronto. Estamos construindo juntos há oito anos. A eleição em Macaé não tem favorito. E o nosso sentimento é que tenhamos uma campanha majoritária”, concluiu o deputado.



Anunciado como pré-candidato a prefeito, Maxwell também lembrou a história com o partido e enfatizou a importância da manutenção do compromisso assumido com a população.



“A gente vai se encontrando com as pessoas, vai se encantando, se surpreendendo e também se decepcionando com algumas. As pessoas as vezes são novas na política porém com práticas velhas, com práticas antigas. Eu tenho uma história com Macaé, tenho uma história com o partido Solidariedade e não posso abandonar isso. O nosso grupo político não pode decepcionar Macaé. Estamos nos preparando há anos para essa eleição e não podemos não assumir esse compromisso com a população”, explicou.