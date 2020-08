Hotel de Deus acolhe pessoas em situação de rua em Macaé

Macaé - Com as temperaturas mais baixas, neste período, a Prefeitura de Macaé tem utilizado o Hotel de Deus para abrigo temporário noturno de pessoas em situação de rua. No local, além do atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, os acolhidos passam pelas equipes médicas da Secretaria de Saúde e realizam a testagem para o Covid-19.



O abrigo noturno funciona com demanda espontânea, ou seja, basta que a pessoa procure o local, podendo permanecer no quarto das 18h às 8h. São fornecidos alimentação, roupas de cama e banho, material para higiene pessoal e café da manhã. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, durante o atendimento no Hotel de Deus, os acolhidos são orientados acerca dos espaços de assistência que o município possui, como a Pousada da Cidadania que é um abrigo com funcionamento permanente e possui vagas disponíveis.

O Hotel de Deus fica na Avenida Lacerda Agostinho, 477, Virgem Santa, às margens da Linha Azul - Divulgação



Para isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social esclarece que é necessário que a pessoa queira sair da condição de rua e aceite receber os tratamentos e orientações oferecidas, de acordo com a necessidade que cada um apresenta. O encaminhamento para a Pousada da Cidadania é feito pelo Centro Pop, que realiza atendimento direto com este público no Colégio Maria Isabel Damasceno (Rua Dr. Francisco Portela, 410, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.



