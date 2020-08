Idoso é linchado e preso após estuprar uma criança de seis anos em Macaé

Macaé - Um ato bárbaro chocou os moradores do bairro Parque Aeroporto, em Macaé. Um idoso de 66 anos foi preso em flagrante, após estuprar uma criança de 6 anos, no fim da tarde desta terça-feira (25). O acusado era vizinho da vítima e foi linchado por populares, após ter sido flagrado abusando da menina. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o agressor em flagrante.



Toda ação foi registrada por uma testemunha que filmou o estuprador fazendo carícias na menina, beijando na boca e depois colocando o órgão genital para fora da calça.



Imediatamente, uma das testemunhas, que fazia o vídeo, foi até a casa da família da criança, abriu o portão e flagrou o criminoso com a menina. A ação deixou moradores revoltados, e o idoso foi agredido fisicamente e encaminhado para o Hospital Público Municipal de Macaé com ferimentos graves.



Na manhã desta quarta-feira (26), sob escolta policial, o idoso teve alta médica e foi encaminhado para a 123ª DP de Macaé, onde se encontra preso e aguarda para ser transferido para o sistema penitenciário.



Os pais compareceram à 123ª DP para prestar depoimento informou ao delegado Evaristo Magalhães que não suspeitava do idoso que tinha acesso livre à família e a casa da vítima.



A criança foi interrogada com procedimento técnico e cautela para evitar constrangimento, e declarou que o estuprador já havia abusado anteriormente por pelo menos três vezes.



De acordo com o delegado Evaristo Magalhães, o idoso vai responder por crime no artigo ‘217 A – estupro vulnerável’, que pode permanecer preso em até 15 anos em regime fechado.