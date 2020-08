Concessionária orienta clientes a realizarem atualização cadastral em Macaé

Macaé - Desde que foi determinada a necessidade de isolamento físico para prevenir o avanço da, a BRK Ambiental, concessionária responsável pelo, segue as orientações dos órgãos de saúde e as determinações instituídas em decreto para o atendimento. E para manter a eficiência, mesmo com o distanciamento social, a empresa disponibiliza em suasdiversas opções para que os clientes realizem suas solicitações. Porém, orienta os clientes a realizarem a atualização de dados cadastrais para facilitar o atendimento.Com informações como telefone, e-mail, número do CPF e a titularidade da fatura de água em dia, sempre que necessário o cliente tem o atendimento agilizado por meio dos canais digitais, do site e do telefone 0800 771 0001, além do acesso aos serviços pelo aplicativo da BRK Ambiental. O cadastro atualizado permite ainda que as informações e novidades da concessionária cheguem mais rápido, utilizando recursos como o envio de SMS ou e-mail, quando necessário."É de extrema importância que o cliente mantenha seu cadastro sempre atualizado para que ele tenha mais agilidade e eficiência no seu atendimento e para que receba informações da BRK, quando necessário. Além disso, facilita o acesso aos nossos canais digitais, fazendo com que o atendimento seja ainda mais rápido", explica o gerente Comercial da BRK, Fernando Junior.Para atualização cadastral de dados pessoais como RG e CPF, e-mail, telefone de contato e/ou Alteração de Titularidade, a solicitação deve ser realizada pelo responsável pelo imóvel (proprietário ou inquilino). Para isso estão disponíveis os seguintes canais:Via Chat (localizado no canto inferior direito do site www.brkambiental.com.br/macae ) ou pelo WhatsApp (11) 99988-0001 é necessário:Selecionar solicitação de serviços; Alteração cadastral; Enviar RG e CPF ou CNH; Informar os números de telefones atualizados; Se for inquilino, cópia do contrato de locação, reconhecido firma e se for proprietário apresentar escritura do imóvel ou contrato de compra e venda reconhecido firma.Pelo e-mail atendimentomacae@brkambiental.com.br, além dos documentos listados acima, é necessário um telefone para contato.Vale lembrar que, a partir da atualização do cadastro, uma série de serviços pode ser solicitada pelas plataformas digitais da BRK Ambiental. São diversas opções, como o site, as redes sociais da empresa e o aplicativo para smartphones que pode ser baixado gratuitamente (disponível para iOS, Android e Windows Phone).Por essas plataformas é possível, por exemplo, fazer a emissão da segunda via de faturas, consultar histórico de consumo, relação de contas pagas, entre outros. Em horário comercial, a página da BRK no Facebook ( facebook.com/brk.ambiental ) também realiza atendimentos e, assim como site, permite a emissão de segunda via das faturas.