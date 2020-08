Delivery Solidário acontece neste fim de semana em Macaé com novos participantes

Macaé - A sociedade de Macaé abraçou a ideia e a primeira edição do Delivery Solidário começou com o pé direito. No total, seis instituições receberam as doações, obtidas como parte do lucro das vendas das empresas participantes no Dia D, realizado em 1º de agosto. A próxima edição acontece neste fim de semana: 29 e 30 de agosto com expectativa ainda maior de mobilização.



A iniciativa deu tão certo que a próxima edição do dia D Delivery acontece neste fim de semana em dois dias: 29 e 30 de agosto, com novas empresas participantes.

Dinheiro arrecadado foi revertido em 52 cestas básicas, 2,5 toneladas de alimentos e 36 litros de álcool gel - Divulgação

As instituições contempladas na primeira edição foram Casa do Abraço, Casa do Caminho, Tenda Espírita Xangô Menino, Casa do Idoso, Pestalozzi, Arca - Associação Protetora dos Animais, além de músicos em vulnerabilidade. Juntos, eles receberam R$ 3.182,27 reais, que foram revertidos em 52 cestas básicas, 2,5 toneladas de alimentos, 36 litros de álcool gel e meia tonelada de alimentos para animais.



A primeira edição contou com a participação de seis empresas. Com o projeto, todo mundo sai ganhando: o consumidor, com a compra de um produto por um preço especial; a empresa, que precisa manter o giro no seu negócio; e a sociedade, que se fortalece ao ajudar os mais vulneráveis.