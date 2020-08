Batalhão da PM de Macaé pede informações sobre líder do tráfico de drogas na região

Macaé - Odivulgou nesta quarta-feira (26), cartaz para ajudar ao– Macaé – e a 121ª – DP (Casimiro de Abreu), com informações que possam levar a localização e captura Gleison Silva de Souza, vulgo Roque, de 32 anos. Ligado a facção Terceiro Comando Puro – TCP - ele é um dos principais lideres doda região. Por se encontrar em local não sabido, Roque é considerado foragido da Justiça.Segundo inquérito que tramita na 121ª DP, no dia 15 de março de 2020 a vitima Emerson da Costa Santos, vulgo Boka, estava no Bar/Depósito Rústico, na BR-101, no Centro, em Casimiro de Abreu, com seu amigo, quando um dos indiciados descritas nos artigos art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal, chegou ao local e iniciou uma confusão momento que o um dos indiciados desferiu um soco no rosto da vitima. Logo depois de sair do bar, e após ser agredido também por Emerson, o indiciado disse que iria matar a vitima e em seguida embarcou em um veículo celta, cor prata, quatro portas e rumou sentindo Rio das Ostras, ao passo que Emerson entrou em seu veículo e partiu em sentido Tamoios, distrito de Cabo Frio.Na altura do distrito de Barra de São João (Casimiro de Abreu), uma das testemunhas viu um aglomerado de pessoas, parou e ao questionar o que havia ocorrido lhe informaram que Emerson foi encontrado morto com vários tiros. Segundo investigações o criminoso Gleison, vulgo Roque, junto com outros criminosos, foram indiciados como coautores da morte de Emerson da Costa Santos. Todos os indiciados no crime são pertencentes ao tráfico de drogas na comunidade de Arroz, em Barra de São João.Contra Gleison Silva de Souza e os outros envolvidos no crime, foram imputando-lhes a conduta descrita nos artigos art. 121, §2º, incisos I e VI, do Código Penal, pelo crime de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), I e IV, Nº do Mandado de Prisão: 0002880-52.2020.8.19.0068.01.0005-01, com pedido de Prisão Preventiva, com validade até 2040.Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desse foragido da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/ , pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados , e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados , e em todos os casos a anonimato é garantido.