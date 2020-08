Instituto de Ciências da Sociedade, da UFF, é inaugurado em Macaé

Macaé - A Prefeitura de Macaé inaugurou o Instituto de Ciências da Sociedade, da Universidade Federal Fluminense (ICM/UFF-Macaé), o bloco D, na Cidade Universitária. A cerimônia, realizada nesta quinta-feira (27), contou com a presença de poucas pessoas, respeitando os protocolos de distanciamento e uso de máscaras.



Com o novo espaço, agora a UFF irá intensificar os projetos de extensão e os espaços para pesquisas, como o Centro de Assistência Jurídica (CajUFF), que atende trabalhadores e pequenos empreendedores com orientação jurídica; e o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), voltado para microempreendedores, organizações não governamentais e pessoas de menor poder aquisitivo, junto às questões da Receita Federal.



O reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega, disse que não é apenas um prédio e sim uma mudança de patamar da instituição para o desenvolvimento de Macaé. "Agradecemos ao prefeito pela visão contemporânea de uma cidade que não se desenvolve apenas economicamente. Em nome de toda universidade nossa gratidão a todos", comentou.



Para o prefeito Dr. Aluízio dos Santos, o prédio representa a vontade que Macaé tem na permanência da UFF no município. Ele relembrou os tempos em que não existia faculdade em Macaé e todos tinham que viajar para os municípios próximos para estudar. "Vivemos um momento de incertezas e distanciamentos, mas seguimos acreditando que dias melhores virão e que cada um pode fazer um pouco mais, com simplicidade e humildade", destacou.



O vice-reitor da UFF, Fábio Passos, lembrou do processo de interiorização das universidades, iniciado há dez anos. "E para isso a infraestrutura que a prefeitura está oferecendo é fundamental, além de comprovar o desenvolvimento da UFF em Macaé", atestou.



O diretor da UFF-Macaé, professor Daniel Arruda Nascimento, ressaltou que a ocupação da nova sede concretiza o trabalho realizado há 28 anos pelos docentes, servidores, técnicos e alunos. "Tenho fotos dos estudantes lutando pela permanência da UFF em Macaé. Desde 2016 muitas ações foram necessárias para esta realização. É uma conquista histórica", assinalou.



Cerca de seis mil pessoas passavam pela Cidade Universitária antes da pandemia. O complexo oferece à população, gratuitamente, 18 cursos de graduação e mais oito de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado.



Até o encerramento das aulas em dezembro passado, a UFF compartilhava o espaço com a FeMASS e a UFRJ no polo. Desde fevereiro deste ano, no espaço que era utilizado pela universidade no Bloco A, funcionam o Colégio de Aplicação e o curso de inglês do Centro Municipal de Idiomas (CMI).

Cerimônia de inauguração do Bloco D da Cidade Universitária foi realizado nesta quinta-feira (27) - Rui Porto Filho/Secom PMM



Bloco D possui três pavimentos



São 4.500 metros quadrados de área construída, com três pavimentos com investimento de R$ 12 milhões. Seguindo o modelo dos demais prédios da Cidade Universitária, no térreo do bloco D funcionarão a secretaria, salas da direção e de professores, biblioteca, diretório acadêmico, auditório com capacidade para até 200 pessoas, copa e sanitário, e os pavimentos um e dois com 15 salas de aula cada, constituindo, ao todo, cerca de 40 novos espaços para a população acadêmica.



A UFF tem cerca de 1.300 estudantes e oferece, gratuitamente, em Macaé, três cursos de graduação: Direito, Administração e Ciências Contábeis, além do curso de pós-graduação em Residência Jurídica. São 45 professores e 40 servidores técnicos.



A construção do prédio anexo aos outros três já existentes no polo universitário comprova o compromisso do município com a expansão e o fortalecimento do ensino superior gratuito e de qualidade em Macaé, cidade referência do “Saber e do Conhecimento”.



