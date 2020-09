Macaé - A Zurich Airport Latin America (ZALA) informa que, a partir de 1° de setembro, a diretoria dos aeroportos de Macaé, Vitória e Florianópolis será unificada, sob a gestão de Ricardo Gesse. O atual Diretor Geral da Floripa Airport se tornará CEO dos três aeroportos.



A criação de uma diretoria única já estava no planejamento do Grupo Zurich Airport, com o objetivo de solidificar uma cultura corporativa integrada e uma governança compartilhada entre os aeroportos.



Ricardo Gesse tem uma longa carreira no setor de aviação. Ocupou posições de liderança em companhias aéreas, aeroportos e empresas de assistência ao transporte aéreo em terra. Em Florianópolis, Gesse foi Diretor de Operações, desde o início da administração privada do aeroporto, em janeiro de 2018, até dezembro de 2019, quando se tornou Diretor Geral. No período, foi responsável pelo complexo processo de transferência operacional do antigo para o novo terminal internacional de passageiros da capital catarinense.



“A nova estrutura vai acelerar a troca de experiências bem-sucedidas entre os aeroportos e, ao mesmo tempo, permite alinhar o nosso estilo de administração em todas as concessões do Grupo. Operamos todos os nossos aeroportos, com foco para a excelência nos serviços, gestão eficiente, práticas inovadoras, sem abrir mão de uma busca constante para encantar nossos passageiros e visitantes com a magia da aviação. É um conceito que vem sendo bem recebido. Bons exemplos são os reconhecimentos dos aeroportos de Florianópolis e de Vitória como melhores do Brasil em quesitos e categorias da última pesquisa SAC”, comenta Ricardo Gesse.



Matthias Poeter, atual CEO da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), concessionária dos aeroportos de Vitória e Macaé, se despede do Grupo Zurich Airport nesta transição. Matthias esteve à frente da administração por mais de um ano, fazendo parte de momentos importantes da concessão, como a assinatura do contrato e a transição da Infraero para o Grupo Zurich Airport.



Gesse se reportará diretamente ao Conselho de Administração dos aeroportos. A Zurich Airport Latin America está convencida de que Ricardo Gesse continuará sua trajetória de grandes realizações, agora, à frente dos três aeroportos.