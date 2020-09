Sana, em nova data, no dia 9 de setembro. O atendimento é das 9h às 12h e, para isso, o uso de máscara é obrigatório, além da apresentação de documento de identificação e comprovante de residência. Macaé - A Região Serrana de Macaé recebe o mutirão de testagem do Covid-19 realizada pela Secretaria Municipal de Saúde voltada para os moradores . O trabalho começou na segunda-feira (31), em Trapiche, e terminará no, em nova data, no dia 9 de setembro. Oé das 9h às 12h e, para isso, o uso de, além da apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.

Para realizar o teste rápido não há necessidade de agendamento prévio. Nesta terça-feira (1), o atendimento aconteceu na Estratégia Saúde da Família (ESF) de Glicério voltado para residentes do Óleo, Crubixais e Glicério.



Na quarta-feira (2), os exames serão realizados para os moradores do Frade, na ESF do Frade. Na quinta-feira (3), o mutirão será promovido na ESF de Córrego do Ouro.



Para a Bicuda Grande, Bicuda Pequena e Areia Branca o trabalho ocorrerá na ESF de Bicuda Grande, na sexta-feira (4). Os testes terminarão na quarta-feira (9) com atendimento na Unidade Mista do Sana.