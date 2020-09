PTB define Robson Oliveira como candidato a prefeito de Macaé

Macaé - O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) apresentou nesta quarta-feira (16), o radialista e vereador Robson Oliveira como candidato a prefeito de Macaé às eleições municipais deste ano. A convenção ocorreu na Sociedade Musical Nova Aurora, no Centro da cidade.

Como candidata a vice-prefeita na mesma chapa, o deputado federal, delegado Felício Laterça, através do PSL, indicou Renatinha do Vôlei. Já o plano de governo será coordenado pela Luciana Thomaz da Apae. Além dos nomes que disputarão ao cargo de vereador, o radialista Robson Oliveira anunciou não só sua candidatura a prefeito da cidade de Macaé, como também a aliança política com o PSL e MDB, fechando a coligação.

“Meu sentimento é de que a convenção partidária foi simples, verdadeira, humilde, mas que contagiou a todos os presentes. Foi um momento onde as pessoas mostraram ter vontade de fazer Macaé voltar a sorrir. Uma convenção onde todos tiverem o mesmo sentimento de que Macaé vai ser cuidada e é exatamente esse o meu desejo. Uma Macaé para todos e não somente para alguns”, destacou o pré-candidato à Prefeitura de Macaé.

Presente na homologação da chapa, o deputado Felício Laterça, falou da responsabilidade com o combate a corrupção “Destaco nesta parceria o meu compromisso com combate à corrupção, que é coerente com minha vida pessoal, minha prática política e é coerente com minha atuação. Eu sei, tenho convicção, que é preciso investigar corruptos e corruptores de forma rápida e efetiva para garantir a proteção do inocente ou do injustiçado. Essa será uma das bases da gestão que estamos apoiando”, avaliou Laterça.