Posto de Vistoria na Aroeira, em Macaé. Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 19/10/2020 15:28 | Atualizado 19/10/2020 15:28



MACAÉ - O Detran-RJ reabriu nesta segunda-feira (19) mais 16 postos de Ciretrans. Na região Norte Fluminense, o posto que retomou o atendimento fica na cidade de Macaé. Além da reabertura, também foram disponibilizados novos horários nos postos de vistoria. O atendimento começa mais cedo, às 8h, aumentando a capacidade diária de usuários nos postos.



Outra medida adotada a partir desta segunda-feira é a mudança na dinâmica de atendimento nestes postos. Todos os serviços veiculares que não requerem vistoria voltam a ser realizados nas salas de atendimento, sem necessidade do modelo drive-thru.

Publicidade



“Estamos trabalhando para que as unidades sejam reabertas, com total segurança para funcionários e usuários. Estamos disponibilizando os EPIs necessários e seguindo todos os protocolos de saúde. Com mais essas 16 unidades, já conseguimos reabrir todas as 28 Ciretrans no estado e, em breve, vamos disponibilizar mais serviços nesses locais”, frisou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Nas unidades de Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Barra Mansa, Resende, Cabo Frio, Barra do Piraí, Valença, Miracema, Itaboraí, Três Rios e Angra dos Reis, estão disponibilizados os serviços de Licenciamento Anual.

Publicidade



Além da reabertura de unidades, o Detran também está ampliando as vagas para transferência de propriedade especial em outras Ciretrans. Com aumento de 200 vagas em todo o estado, o serviço também está disponível em Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Volta Redonda, Araruama, Macaé, Barra Mansa, Cabo Frio, Barra do Piraí, Itaboraí e Maricá.



As Ciretrans funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, para evitar aglomeração, os serviços precisam ser agendados através do site, www.detran.rj.gov.br, ou teleatendimento (21) 3460-4040/4041/4042.

Publicidade



Aumento no atendimento em postos de vistoria



A partir desta segunda (19), também serão disponibilizados novos horários nos postos de vistoria. O atendimento ganha mais uma hora, passando a ser realizado de 8h às 17h, aumentando a capacidade diária de usuários nos postos.

Publicidade



Além disso, para facilitar ainda mais o usuário, e evitar aglomeração nas unidades, todos os serviços veiculares que não requerem vistoria serão realizados nas salas de atendimento, sem a necessidade de levar o veículo. Os serviços de transferência de propriedade, alteração de município, troca de jurisdição, segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV) e troca de placa continuarão a ser realizados no modelo drive-thru, onde o motorista não precisa sair do veículo para realizar o procedimento.



É necessário respeitar o horário agendado, sem antecipação, para não causar fila e consequente aglomeração, o que não é o desejável neste período de pandemia. O Detran-RJ também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.