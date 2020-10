Rede D’Or pretende ampliar a oferta de leitos de sua rede em cerca de 80% nos próximos cinco anos Crédito: Reprodução/Rede D'Or São Luiz

Por Bertha Muniz

Publicado 19/10/2020 18:29 | Atualizado 19/10/2020 18:30



MACAÉ - A Rede D’Or São Luiz anunciou a aquisição de 100% da Clínica São Lucas, localizada no município de Macaé, no Norte Fluminense. A Clínica São Lucas conta com 55 leitos instalados. “O valor atribuído ao ativo é de R$67.200 mil, dos quais serão abatidos as dívidas existentes, já tendo sido consumada a aquisição pela Rede D’Or de participação de 75% na Clínica São Lucas, devendo a aquisição dos 25% remanescentes ocorrer após a obtenção de autorização judicial”, explica o comunicado divulgado neste domingo (18).



Paralelamente, a Rede D’Or pretende ampliar a oferta de leitos de sua rede em cerca de 80% nos próximos cinco anos, conforme revelou em seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

“A companhia pretende incrementar sua capacidade operacional em mais de 5,2 mil novos leitos até o fim de 2025, além da possibilidade de expansão em hospitais em mais de 1,7 mil leitos”, diz trecho do documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No fim de setembro, a Rede D’Or tinha 8.505 leitos totais, sendo 6,9 mil operacionais, distribuídos em 51 hospitais próprios, um sob administração e 32 projetos em desenvolvimento.



Rede D´Or São Luiz

Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Tocantins e no Distrito Federal.



Com foco no atendimento humanizado, na qualificação da equipe, na adoção de novas tecnologias e na expansão do atendimento, a Rede D’Or São Luiz é referência em qualidade técnica e conta com 51 hospitais próprios, um hospital administrado e mais de 45 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades.

A Rede D’Or São Luiz também investe inovação e pesquisa clínica, por meio do IDOR – Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, fundado em 2010.

Com unidades também em SP, BA e DF, o IDOR reúne uma equipe de mais de 100 pesquisadores e docentes altamente qualificados, dedicando se igualmente ao ensino na área de saúde e disseminando sua expertise através de cursos de doutorado, pós graduação, graduação, entre outros.