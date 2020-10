PM reforçou o policiamento no interior da comunidade. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz



MACAÉ - Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram baleados durante um confronto na Favela da Linha, no bairro Cajueiros, em Macaé, na tarde desta quarta-feira (21).



Na ação criminosa, bandidos renderam um casal que estava a bordo de um veículo Chevrolet Cobalt, no semáforo da Rua Jandira Perlingeiro, e os obrigou a prestarem socorro ao traficante baleado no interior da favela até o Hospital Público Municipal (HPM), localizado na Virgem Santa.



Eles foram libertados após deixarem o traficante na unidade de saúde, segundo a Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a PM, outros dois homens deram entrada no HPM com ferimentos causados por arma de fogo. Eles foram baleados na Praça do Visconde e em uma localidade próxima à Favela da Linha, conhecida como Portelinha.



A PM afirmou que a troca de tiros foi iniciada por uma disputa de facções rivais. O policiamento no entorno na comunidade foi reforçado. Ninguém foi preso. O casal que foi feito refém prestou depoimento na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.