Welberth Rezende reuniu dezenas de pessoas no bairro Aroeira, nesta terça-feira Reprodução

Por Bertha Muniz

MACAÉ - Apadrinhado do prefeito, Dr. Aluízio (PSDB), o candidato à prefeitura de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), desrespeitou o decreto municipal proibindo caminhadas, comícios e carreatas na cidade por causa da Covid-19.

Contrariando a ação que foi alardeada em tom de política pública e já foi cenário de um vídeo do próprio candidato na semana passada, Welberth promoveu aglomeração durante uma caminhada, no fim da tarde desta terça-feira (3), pela Rua Alcides Mourão, no bairro Aroeira, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Publicidade

Nas redes sociais a população questionou a ação, uma vez que o canditato apoiado pelo atual prefeito assumiu o que chama de ‘preocupação com a vida’, tema do vídeo postado por ele na semana passada em apoio ao decreto que proibiu as ações de campanha com aglomerações.

Na última semana, Macaé registrou uma nova onda do coronavírus: o aumento atingiu 23% de positividade no geral e 31% de casos sintomáticos que chegam no Hospital Público Municipal (HPM).