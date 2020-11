A ação teve início na manhã desta terça-feira (3) e segue até a próxima semana, na Escola Estadual Matias Neto, em Macaé Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 04/11/2020 16:43

As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições 2020, em Macaé e nas cinco cidades adjacentes (Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu) serão preparadas no decorrer desta semana. Na manhã desta terça-feira (3), por volta das 8h, mais de 70 urnas do município de Conceição de Macabu receberam inseminação, na Escola Estadual Matias Neto, em Macaé.

O município de Conceição de Macabu, conta com 22 locais de votação, uma zona eleitorais e 73 seções de votação, onde os eleitores poderão realizar a escolha de novos prefeitos e vereadores nas eleições 2020,

Na quarta-feira (4), será a vez das 250 urnas da 254ª Zona Eleitoral de Macaé e no próximo dia 9, é a vez das outras 250 urnas da 109ª Zona Eleitoral de Macaé.

Em todo o município da Capital nacional do Petróleo, mais de 400 terminais de votação passam pelo processo, que antecede o primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro.

O trabalho de inseminação conta com ação de informações dos candidatos, nomes dos partidos e números que ficam gravados nas urnas. As máquinas também são programadas para realizar operações apenas em dia e horário predeterminados.

Nos próximos dias todas as urnas da cidade da área do Cartório Eleitoral de Macaé serão preparadas, e depois de prontas, elas serão lacradas e permanecerão na Escola Estadual Matias Neto, até a véspera da eleição, quando começam a ser colocadas nos caminhões para seguirem, no sábado (14) ou no domingo (15), para as sessões eleitorais da cidade, onde terão apoio da escolta da Polícia Militar do 32º BPM.

Em Macaé estão aptos a comparecer às urnas mais de 160 mil eleitores. Cada seção conta com uma urna e alguns equipamentos são mantidos como reserva para substituição, caso algum problema técnico impeça a utilização da urna.