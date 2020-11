Pesquisa ouviu 406 eleitores entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 05/11/2020 09:22 | Atualizado 05/11/2020 09:34

MACAÉ - Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, o IBOPE Inteligência realizou uma pesquisa de intenção de voto no município de Macaé, no Norte Fluminense. O ex-prefeito Riverton Mussi (PDT), que continua com o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral e terá a votação zerada, aparece com 24% das intenções de voto e o radialista Robson Oliveira (PTB) tem 20% das menções.



Embora o candidato do PDT esteja numericamente à frente, ambos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro da pesquisa que é de 5 pontos percentuais. Em um patamar mais abaixo estão Silvinho Lopes (DEM) e Welberth Rezende (CIDADANIA), que apresentam 13% das intenções de voto, cada.



Já Igor Sardinha, do PT, aparece com 6% das menções. Os demais candidatos têm até 2% das citações, com exceção de Jonas Vicente (PCO) que constava no disco que é apresentado aos entrevistados nesta pergunta, porém, não foi citado por nenhum deles. Os eleitores que demonstram intenção de votar nulo ou em branco somam 8% e os indecisos são 10%.



Quando perguntados sobre em qual candidato não votaria de jeito algum, os macaenses apontaram em primeiro lugar Riverton, com 28%, seguido de Welberth Rezende, com 24%, e Igor Sardinha, com 15%.



Outro dado importante da pesquisa é sobre a avaliação do Governo Dr. Aluizio. Apenas 25% dos macaenses classificam como boa ou ótima a gestão do prefeito, enquanto outros 40% consideram ruim ou péssima a forma como o chefe do Executivo comanda a cidade.



A pesquisa do IBOPE Inteligência (registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo No RJ 04007/2020) ouviu, ao todo, 406 pessoas. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral de Macaé.