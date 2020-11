Marcus Vinicius Hermenegildo da Silva foi baleado no crânio e no tórax. Divulgação/Polícia Civil

Por Bertha Muniz

MACAÉ - Um homem foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (5), no bairro Lagomar, em Macaé, no Norte Fluminense. O crime ocorreu na Rua W16. A vítima foi identificada como Marcos Vinicius Hermenegildo da Silva, de 24 anos, conhecido como, ‘Vinicinhos da W26’. Ele foi baleado no crânio e no tórax.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar ao local encontrou o corpo do jovem em um terreno baldio com sinais de tortura no pescoço e marcas de tiros. Segundo informações da PM, a ação criminosa pode ter ocorrido por conta de uma guerra entre facções criminosas rivais.

Com isso, sobe para três o número de mortos no bairro, somente no mês de novembro.

O corpo de Marcos Vinícius foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e o caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde o crime será investigado. Segundo a Civil, Marcos possuía anotações criminais por tráfico de entorpecentes e desacato. Até o momento ninguém foi preso.