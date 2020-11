Vítimas foram socorridas para o HPM. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/11/2020 20:34 | Atualizado 06/11/2020 20:34





MACAÉ - Duas pessoas foram baleadas, no início da noite desta sexta-feira (6), no bairro Praia Campista, em Macaé. O crime ocorreu em uma praça que fica atrás do Parque da Cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar a dupla tentativa de homicídio e ao chegar ao local, conduziram as vítimas para o Hospital Público Municipal (HPM), na Virgem Santa.



Ainda de acordo com a PM, as vítimas não correm risco de morte. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação da ação criminosa. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde será investigado. Ninguém foi preso. O comando da PM informou que reforçou o patrulhamento na localidade.