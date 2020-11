Fiscais do TRE e agentes da PF cumpriram mandados na sede do jornal O Debate Bertha Muniz

Por Bertha Muniz

Publicado 10/11/2020 23:00 | Atualizado 10/11/2020 23:16

MACAÉ - Agentes da Polícia Federal e fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), através da fiscalização da 109ª Zona Eleitoral, foram até a sede do jornal O Debate, no Centro de Macaé, um dos gabinetes montado pelo atual prefeito, Dr Aluízio para atacar seus adversários, na tarde desta terça-feira (10).

A operação foi deflagrada após duas denúncias de fakenews e objetivava a apreensão de aparelhos celulares e jornais que estavam sendo distribuídos para disseminar as notícias falsas na cidade de Macaé contra o candidato Robson Oliveira.

Um mandado de busca e apreensão foi expedido pela juíza da 109ª Zona Eleitoral, Gisele Gonçalves Dias, entendendo que "a produção em massa de jornais contendo matéria que ostenta afirmação caluniosa e tendenciosa sobre candidato ao pleito que se aproxima deve ser prontamente combatida, haja vista o risco de se conspurcar a legitimidade do pleito e a igualdade de condições entre os candidatos."

A decisão ordenou a retirada de circulação do periódico que contivesse qualquer matéria falsa e caluniosa. Além disso, a Justiça determinou o livre acesso às dependências da sede da empresa, sob pena de arrombamento.

A Polícia Federal precisou arrombar duas portas diante da recusa de abertura do local.

A decisão proferida no processo 0600625-14.2020.6.19.0109 determinou ainda que o jornal se abstenha de realizar a impressão e distribuição de impressos que contenham qualquer matéria de cunho calunioso, difamatório ou sabidamente inverídico envolvendo candidatos que concorrem nas Eleições 2020, sob pena de adoção das medidas legais pertinentes, inclusive configuração de crime de desobediência (art. 347 do Código Eleitoral).

Essa ação de hoje representa um duro golpe criado por Dr Aluízio, apoiador da candidatura de Welberth Rezende, em conluio com Márcio Siqueira, editor do Jornal O Debate e apresentador da 95 FM, rádio de propriedade de outro candidato a eleição, Silvinho Lopes, que vem espalhando fakenews diariamente pela cidade para atingir a candidatura de Robson Oliveira.

Ao que parece o 3º e 4º colocados, Welberth Rezende e Silvinho Lopes, respectivamente, conforme apontou a última Pesquisa do IBOPE publicada na cidade, se uniram contra a candidatura de Robson Oliveira que está 7 pontos à frente dos dois.

O esquema funciona plantando fakenews no Jornal O DEBATE, escrito por Márcio Siqueira e posteriormente reproduzidas pela Rádio 95FM , por meio do próprio Márcio Siqueira, em dois horários diários.

Vale lembrar que Márcio Siqueira apresenta os programas na Rádio 95FM no horário em que deveria cumprir expediente na Prefeitura de Macaé, onde também é nomeado no Gabinete do Prefeito (Secretaria de Relações Institucionais), recebendo um salário de R$ 5 mil reais por mês.

