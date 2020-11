No local, a PM apreendeu uma submetralhadora, um carregador municiado, um rádio comunicador, uma touca ninja e um carregador de rádio. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 11/11/2020





MACAÉ - Um homem de 30 anos e um adolescente de 15 foram mortos a tiros durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na noite desta terça-feira (10), no bairro Lagomar, em Macaé. A ação foi deflagrada após denúncias de que traficantes estariam escondidos em uma casa na Avenida MPM.



Durante incursão ao local, militares foram recebidos a tiros e revidaram a agressão, iniciando o confronto. Após o cessar fogo, Robby Rodrigues Merence e o menor J.C.S, suspeitos de dispararem contra os policiais, foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Público Municipal (HPM), mas morreram pouco depois de darem entrada na unidade de saúde.



Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. De acordo com a Polícia Civil, contra Robby havia duas anotações criminais por homicídio, além de outras duas por tráfico de drogas e ameaça.



No local do confronto, a polícia encontrou uma submetralhadora CTT 40 com um carregador municiado contendo 30 munições intactas calibre 40, um rádio comunicador, uma touca ninja e um carregador de rádio. Nenhum policial foi ferido na ação. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).