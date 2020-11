Aeronaves utilizadas são do modelo Turbo Hélice Caravan. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 12/11/2020 16:25





MACAÉ - Responsável pela administração do Aeroporto de Macaé, a empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), do grupo Zurich Airport, anunciou o retorno dos voos comerciais de passageiros para o Rio de Janeiro. Após oito meses sem voos comerciais por conta da pandemia, o aeroporto de Macaé recebeu a primeira aeronave com passageiros nesta quinta-feira (12), chegando do Aeroporto Santos Dumont – do Rio de Janeiro.



“O retorno desta rota tão importante para a cidade e região é muito positiva, pois reflete uma retomada da economia. Como Grupo Zurich Airport, estamos trabalhando desde o início da concessão do Aeroporto para torná-lo referência na região. Já tivemos importantes conquistas, como a inauguração dos primeiros estabelecimentos de alimentos e bebidas e os voos comerciais. Nosso objetivo é sempre entregar uma experiência de excelência para nossos passageiros” observa Ricardo Gesse, CEO dos aeroportos de Macaé, Vitória e Florianópolis.



Os voos são operados pela companhia aérea Azul Conecta, que usará aeronaves de modelo Turbo Hélice Caravan (na foto). A ASeB anunciou também que os voos terão três opções diárias para o Aeroporto Santos Dumont.



A empresa administradora do Aeroporto de Macaé lembra que medidas foram tomadas para a prevenção e a segurança dos passageiros e visitantes em seus terminais, como a implantação de marcadores de fila para distanciamento mínimo, disponibilização de álcool gel em diversos pontos no terminal, intensificação da rotina de limpeza, comunicação visual, e a utilização de máscara por todos os funcionários.



Os horários dos voos estão disponíveis no site da companhia aérea.