Por ter menos de 200 mil eleitores, Macaé não terá segundo turno Divulgação

Por Bertha Muniz

POPULAÇÃO estimada de 261.501 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA de 169,89 hab/km²

ECONOMIA Macaé tem como sua principal atividade econômica a indústria de exploração de óleo e gás.



ELEITORES: 164.425

Com 11 candidatos ao cargo de prefeito, as eleições municipais de 2020 em Macaé prometem ficar para a história do município. O município somou nove coligações no confronto para a majoritária, tornando-se a maior eleição em número de candidatos do século XXI na Capital do Petróleo.

Entre os anos 2000 e 2008 cinco candidatos disputaram a vaga do executivo; em 2004, quatro coligações participaram da campanha eleitoral e os anos 2012 e 2016 somaram seis candidaturas cada um.



A cidade tem o maior polo processador de gás natural do Brasil, mas vem sofrendo com a queda no repasse dos royalties, além de demissões em massa no setor petroquímico. O candidato eleito terá entre os desafios a administração com menos royalties, geração de emprego, combate à violência, melhoras na saúde e visibilidade da cidade para turismo de lazer e de negócios.



Com mais de 164 mil eleitores, o postulante ao cargo também terá que encontrar novos caminhos para o desenvolvimento do município. A eleição está marcada para o dia 15 de novembro. Por ter menos de 200 mil eleitores, Macaé não terá segundo turno.



Candidatos a prefeito em ordem alfabética:



André Longobardi (Republicanos)



Engenheiro defensor da indústria nacional e idealista político. Foi candidato a vice-prefeito de Macaé em 2016 na chapa de Chico Machado. Sua candidata a vice é Pérola Negra (Republicanos).



Igor Sardinha (PT)

Foi vereador por dois mandados, eleito em 2008 e 2012. Em 2016, tentou a prefeitura pela primeira vez, mas não foi eleito. Sua candidata a vice é Livia Sá (PT).



Indio (PMB)

Músico, já foi candidato a vereador no Rio de Janeiro em 2012. Sua candidata a vice é Luzia Carvalho (PMB).



Jonas Vicente (PCO)

É técnico contábil. Seu candidato a vice é Wesle Muniz (PCO).





Maxwell Vaz (SD)

Antes de entrar para a política, foi técnico químico e petroleiro da Petrobras. Atualmente, exerce o cargo de vereador de Macaé. Seu candidato a vice é Subtenente Ronaldo (SD).



Ricardo Bichão (PRTB)

Empresário, é fundador da RS Navegação. Seu candidato a vice é Doutor Carlão (PRTB). Uma de suas bandeiras é o compromisso com a juventude, mais emprego, capacitação, lazer, esporte e cultura.



Riverton Mussi (PDT)



Tem 57 anos e já foi prefeito de Macaé entre os anos de 2005 e 2012. A Sua bandeira de campanha é tornar o governo mais acessível à população, com a criação das subprefeituras, onde cada macaense poderá apresentar propostas e cobrar soluções para o seu dia a dia. “



Robson Oliveira (PTB) – Coligação para cuidar de Macaé – PTB/ PSL/ MDB



Em 2016 foi candidato a vereador, ficando como suplente mas assumindo o mandato em 2018, como parlamentar realizou projetos com foco na cidadania e na melhoria da qualidade de vida, e criou a Caravana da Solidariedade, uma ação que levou dignidade aos mais desassistidos. Principais bandeiras de campanha: Desenvolvimento Econômico, Saúde para Todos, Educação e Futuro, Cidadania e Inclusão, Inovação na Gestão Pública, Ordem pública, Segurança e Infraestrutura, Meio Ambiente e Esporte e Cultura.



Sabrina Luz (PSTU)

É professora da rede municipal, tendo sido Coordenadora do Sindicato dos Profissionais da Educação (SEPE-Núcleo Macaé). Foi candidata a vereadora em 2016. Seu candidato a vice é Rogerio Alencar (PSTU).



Silvinho Lopes (DEM)

É empresário e engenheiro, pós-graduado e mestrando em administração pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Seu candidato a vice é Merrel (PL). O plano de governo do candidato do DEM reúne uma série de ações inseridas no pacote denominado “Macaé Inteligente".



Welberth Rezende (Cidadania)

Formado em Direito, foi eleito vereador em 2012 e 2016. Na eleição de 2018, conquistou uma cadeira como deputado estadual. Seu candidato a vice é Chapeta (PSDB). Na Alerj, é autor de 69 Projetos de Lei, fez 46 indicações e 13 moções.