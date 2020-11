Município elegeu 15 homens e uma mulher dentre 426 candidatos para a Legislativo Municipal Secom/PMM

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 13:15

Macaé, no Norte Fluminense, elegeu 17 vereadores no domingo (15) de eleições. Foram 16 homens e uma mulher eleitos para a Câmara de Vereadores. A cidade tinha 426 candidatos. O candidato mais votado foi Cesinha com Todo Gás (Pros) com 3.390 votos. Ao todo, 120.094 eleitores foram às urnas na Capital do Petróleo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A eleição em Macaé teve 26,96% de abstenção, 3,4% votos brancos e 5,92% votos nulos. Os eleitores elegeram uma Câmara de Vereadores parcialmente renovada. Vários nomes conhecidos ficaram de fora da disputa. Confira abaixo os vereadores eleitos para o Legislativo nos próximo quatro anos por ordem de maior número de votos.



1- Cesinha com Todo Gás (Pros) – 2.856 Votos

2 - Edson Chiquini (PSD)- 2.830 Votos

3- Alan Mansur (Cidadania) – 2.474 votos

4- Paulo Paes (DEM) - 1.898 votos

5- Iza Vicente (Rede) - 1.877 votos

6 – Luiz Matos (Republicanos) – 1.873 votos

7 - Thales Coutinho (Pode) - 1.822 votos

8- Tico Jardim (Pros) - 1.817 votos

9- Rafael Amorim (PDT) - 1.795 Votos

10- Professor Guto Garcia (PDT) - 1.625 votos

11- George Jardim (PSDB) - 1.471 votos

12- Rond Macaé (Patriota) - 1.457 votos

13- Luciano Diniz (Cidadania) - 1.426 votos

14- Reginaldo do Hospital (Pode) - 1.389 votos

15 - José Prestes (PTB) - 1.347 votos

16 - Professor Michel (Patriota) - 1.039 Votos

17- Amaro Luiz (PRTB) – 972 votos