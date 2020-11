Capital do Petróleo retornou a fase de alerta, já que cada infectado pelo vírus transmite a doença, em média, para 1,10 % novo paciente. Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 22/11/2020 12:03





MACAÉ- A velocidade de transmissão da Covid-19 em Macaé, no Norte Fluminense, volta a significar preocupação para o Executivo municipal. Com boa parte do comércio flexibilizado, a Capital do Petróleo retornou a fase de alerta, já que cada infectado pelo vírus transmite a doença, em média, para 1,10 % novo paciente.



O dado é do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura divulgado neste domingo (22). Vale lembrar que quando o índice se equivale ou supera a marca de 1 passa a ser considerado amarelo, a fase de alerta.



Desde o dia 18 de novembro, o indicador não chegava a tal parâmetro. Entre os 31 dias que formaram o mês de outubro, o fator RT ficou na fase verde. E a nova alta do indicador pode ter relação com a queda do isolamento social na cidade.





Por meio de sua conta no Twitter, o prefeito de Macaé, Dr Aluzio, afirmou, nesta quinta-feira (19), que as atividades já liberadas no município serão mantidas. Ele defendeu a economia local, a prevenção do vírus e disse que novos leitos serão disponibilizados na rede pública para atender pacientes com a Covid-19. “Retrocedemos na taxa de replicação do Vírus.R 1,10. O número de leitos Covid será ampliado. As atividades laborais serão mantidas. Nada será fechado. Use máscaras. Salva vidas. Salva empregos”, destacou o prefeito.





Segundo a prefeitura, o Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus de Macaé (CTC) realizou, durante as 24 horas do dia 21 de novembro, 124 atendimentos. O município tem 10.756 casos de Covid-19 confirmados. Destes, 10.638 são pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos) e 184 óbitos por Covid-19.



As taxas do município, neste domingo (22) são: de ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, 43%; de reprodução do vírus 1,10; e de letalidade 1,7%. O Centro de Triagem funciona 24 horas no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. O endereço é Rua Tenente Coronel Amado, 225, no Centro.