Segundo a Mobilidade Urbana, objetivo é limitar o fluxo de pessoas, diminuindo o tempo de permanência delas no centro da cidade. Bruno Campos/PMM

Por Bertha Muniz

Publicado 07/01/2021 17:53



MACAÉ- A chamada Zona Azul, o estacionamento rotativo, voltará a funcionar a partir da próxima segunda-feira (11) na área central de Macaé. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o objetivo é ofertar o uso de vagas, estabelecendo limite de tempo para utilização delas, coibindo que veículos fiquem estacionados o dia todo.



“A decisão de voltar a efetuar a cobrança partiu em comum acordo entre as secretarias de Mobilidade Urbana e de Saúde, pois acreditamos que a volta do estacionamento irá limitar o fluxo de pessoas, diminuindo o tempo de permanência delas no centro da cidade. A cobrança é a mesma, pois há uma concessão que estava suspensa há oito meses por conta da pandemia da Covid-19”, destacou o consultor técnico da secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé, Luiz Carlos Kiko Alencar Besouchet.



O valor mínimo para o uso do tíquete é de R$ 0,75. Já está sendo feita abordagem no Centro para informar aos usuários sobre o início do rotativo. Ainda de acordo com o consultor, todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus estão sendo adotadas. Além disso, os agentes da secretaria atuarão em conjunto aos funcionários da empresa responsável pelo estacionamento rotativo. “Os parquímetros estão sendo higienizados, assim como as placas e os monitores da empresa concessionária utilizarão máscaras e álcool gel. Além disso, depósitos de álcool gel serão instalados nos parquímetros nas próximas semanas. Sobre as atuações mediante a infrações, elas serão sempre efetuadas por agentes da Mobilidade Urbana”, pontuou Kiko.





O Decreto nº 204/2020 flexibilizou o estacionamento nesta área, revogando o Art. 1º do Decreto nº034/2020. Além do parquímetro, o bilhete pode ser adquirido com monitores da empresa concessionária ou ainda com a inclusão de crédito na placa, por meio do aplicativo Rek Pay Macaé, disponível para Android ou IOS. No aplicativo é possível colocar saldo na placa do carro a partir de R$ 5,00, no débito ou crédito. A cada meia hora é descontado da placa R$ 0,75.