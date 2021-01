Militares patrulham o Morro do Carvão na tarde desta quinta. Foto: Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 14/01/2021 17:15 | Atualizado 14/01/2021 17:15





MACAÉ - Cinco bairros de Macaé estão ocupados pela Polícia Militar (PM) desde a tarde desta quinta-feira (14). Durante a operação, agentes do Moto Patrulhamento, Grupamento de Ações Táticas (GAT) e Rádio Patrulhas estão presentes no aglomerado entre a comunidade do Carvão, Alto Cajueiros, Centro, Imbetiba e Costa do Sol.



O intuito da ação é combater crimes violentos na região, atingindo, roubos, furtos e, principalmente, ameaças que vêm sendo feitas por criminosos contra comerciantes e empresários das regiões patrulhadas. A equipe do Serviço Reservado (P2) está atuando na apuração da origem das ameaças, para que os autores sejam identificados o quanto antes.

“O objetivo é garantir a segurança e tranquilidade para funcionamento de todo comércio e impedir a ação de marginais da Lei”, afirmou o comando do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM). O trabalho segue por tempo indeterminado.