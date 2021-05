A Capital do Petróleo retornou à bandeira amarela do grau de risco de contágio da Covid-19, nesta sexta (14). Foto: Rui Porto Filho.

Por Bertha Muniz

Publicado 14/05/2021 21:54 | Atualizado 14/05/2021 21:57

MACAÉ - Macaé figura entre as cidades do estado que tiveram o melhor desempenho frente ao combate do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicado nesta sexta-feira (14), a Capital do Petróleo está dentre as cinco mais satisfatórias no ranking, obtendo nota 5, junto com Quissamã e Conceição de Macabu.

A avaliação leva em conta um conjunto de ações que engloba, entre outras coisas, a transparência, a taxa de mortalidade pela doença e a proporção de casos por habitantes. No ranking, os municípios ocupam posições baseadas em notas. Paraty aparece com o município com maior risco de contaminação, com nota 31. Macaé retornou à bandeira amarela do grau de risco de contágio da Covid-19, nesta sexta. Para Estado o grau de risco da cidade é baixo.



Para se ter ideia da posição de Macaé em relação ao Estado e à região, a nota de Cabo Frio e Rio das Ostras é 21 (Risco Alto), e de Casimiro de Abreu está em 24. Apenas Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu (nota 5) e Campos (nota 7) alcançaram boa pontuação no ranking na região.



Entre as medidas implantadas por Macaé na contenção da pandemia está a testagem em massa da população e a realização de exames com resultados em 20 minutos. “Isso reflete o êxito das medidas tomadas pelo município, como a testagem em massa e as medidas de controle sanitário. Mas, acima de tudo, reflete a força da cidade e de seus servidores que estão lutando bravamente contra essa pandemia. Juntos venceremos a Covid”, destacou o prefeito, Welbert Rezende.