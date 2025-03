Ações tiveram o objetivo de ampliar a conscientização e preparar melhor a comunidade escolar para promover uma educação inclusiva e acolhedora. - Divulgação

Publicado 24/03/2025 11:40

A inclusão ganhou destaque especial nas escolas da Rede Municipal de Ensino na sexta-feira (21), durante as ações promovidas pela Secretaria de Educação e pelo Centro de Atendimento Educacional Especializado de Macuco (CAEEM). A secretária de Educação, Claudia Vogas, e a neuropsicopedagoga e diretora do CAEEM, Sheyla Pennavila, percorreram diversas unidades escolares levando uma mensagem de respeito e empatia, destacando a importância do Dia Internacional da Síndrome de Down. O CAEEM também realizou uma atividade interna, reforçando a necessidade de acolhimento e valorização das diferenças na comunidade escolar.

A ação educativa utilizou como uma das protagonistas a personagem Tati, da Turma da Mônica, uma menina com Síndrome de Down criada pelo cartunista Maurício de Souza. Com leveza e ludicidade, a personagem ajudou a transmitir uma mensagem poderosa sobre inclusão e respeito. A abordagem foi especialmente voltada para a Educação Infantil, destacando que cada criança é única e merece carinho e atenção. Para os alunos do Segundo Ciclo do Ensino Fundamental, o tema foi trabalhado com criatividade por meio da campanha das meias coloridas e trocadas, uma simbologia que remete ao formato dos cromossomos. Essa dinâmica reforçou a ideia de que ser diferente é natural e pode ser bastante divertido.

A iniciativa teve o objetivo de ampliar a conscientização e preparar melhor a comunidade escolar para promover uma educação inclusiva e acolhedora. Além de informar sobre a condição genética, o projeto incentivou os alunos a refletirem sobre empatia, respeito e convivência harmoniosa. Ao tornar o tema acessível e lúdico, a campanha conseguiu envolver estudantes, professores e demais profissionais da educação, despertando um olhar mais sensível para as diferenças.

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março, uma data escolhida para representar a trissomia do cromossomo 21 – uma condição genética caracterizada por três cópias desse cromossomo em vez de duas. Essa particularidade biológica inspirou o uso das meias coloridas trocadas, símbolo que remete ao formato dos cromossomos e reforça a mensagem de que as diferenças devem ser respeitadas e celebradas.

“Mais que uma simples ação simbólica, o gesto transmitiu a poderosa ideia de que ser diferente é especial, fortalecendo o compromisso das escolas com a construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora”, definiu a secretária Claudia Vogas.