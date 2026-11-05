Margareth Serrão revelou que pretende comprar casaReprodução / GloboPlay
Laís Miranda, assessora de Margareth, acompanhou a visita e comentou sobre a integração dos ambientes, destacando a proximidade entre cozinha, sala e piscina. Em depoimento, disse perceber Margareth “bem mais poderosa” e confiante.
O imóvel visitado tem piscina integrada à sauna e vista para uma área de mata. Durante a visita, Margareth também relacionou a busca pelo imóvel ao momento pessoal que vive. “Eu estou em uma nova fase da minha vida, eu me abri para o amor, eu me abri para a liberdade, que eu fiquei um tempo presa dentro de mim mesma”, declarou.
Ao final, resumiu a mudança que pretende fazer. “Chega um momento que os filhos saem da casa dos pais. Agora chegou o momento da mãe sair da casa da filha. Me tornei A Poderosa do Cerrado!”
‘Vivo às custas, mas tenho minhas coisas’
A decisão acontece após Margareth comentar, no mesmo reality, as críticas de que viveria às custas de Virginia. Ela afirmou que nunca se incomodou com esse tipo de comentário e reconheceu que acompanha a filha desde que ela ficou famosa.
“Tem gente que fala: ‘Vive às custas da filha’. Vivo às custas, mas eu tenho minhas coisas também. Eu tenho meu dinheiro, minha casa. Tenho meu amor para dar a ela”, declarou.
Margareth também explicou que permanece próxima da influenciadora e ajuda nos cuidados com os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Segundo ela, Virginia não cobra despesas e costuma ajudar também outras pessoas próximas.
“Ela vai falar: ‘Agora você tem que pagar conta de água e luz, tem que ajudar’. Isso não existe. Então, eu vivo às custas dela mesmo. Isso não é só para mim, não. Faz para todos os amigos, porque ela pode. Tenho orgulho dela ser assim”, afirmou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa