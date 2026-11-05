Margareth Serrão revelou que pretende comprar casaReprodução / GloboPlay

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Margareth Serrão afirmou que pretende comprar uma casa e deixar de morar com a filha, Virginia Fonseca. A empresária visitou um imóvel durante o décimo, e último, episódio da segunda temporada do reality “Poderosas do Cerrado”, que foi ao ar nesta quarta-feira (4), e explicou que busca um espaço próprio para receber amigos, passar fins de semana e levar os netos.
LEIA MAIS: Arthur Aguiar compartilha foto de encontro com Thiago Nigro
LEIA MAIS: Marina Ruy Barbosa deixa de seguir noivo após rumores de término
“Eu pretendo ter o meu espaço, a minha casa, com a minha cara, para eu poder marcar jantares com meus amigos, vir passar um final de semana, trazer as crianças também, trazer eles. Na casa da Virginia, ela me dá total liberdade, mas não é a minha casa, sabe?”, disse.

Laís Miranda, assessora de Margareth, acompanhou a visita e comentou sobre a integração dos ambientes, destacando a proximidade entre cozinha, sala e piscina. Em depoimento, disse perceber Margareth “bem mais poderosa” e confiante.

O imóvel visitado tem piscina integrada à sauna e vista para uma área de mata. Durante a visita, Margareth também relacionou a busca pelo imóvel ao momento pessoal que vive. “Eu estou em uma nova fase da minha vida, eu me abri para o amor, eu me abri para a liberdade, que eu fiquei um tempo presa dentro de mim mesma”, declarou.

Ao final, resumiu a mudança que pretende fazer. “Chega um momento que os filhos saem da casa dos pais. Agora chegou o momento da mãe sair da casa da filha. Me tornei A Poderosa do Cerrado!”

‘Vivo às custas, mas tenho minhas coisas’

A decisão acontece após Margareth comentar, no mesmo reality, as críticas de que viveria às custas de Virginia. Ela afirmou que nunca se incomodou com esse tipo de comentário e reconheceu que acompanha a filha desde que ela ficou famosa.

“Tem gente que fala: ‘Vive às custas da filha’. Vivo às custas, mas eu tenho minhas coisas também. Eu tenho meu dinheiro, minha casa. Tenho meu amor para dar a ela”, declarou.

Margareth também explicou que permanece próxima da influenciadora e ajuda nos cuidados com os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Segundo ela, Virginia não cobra despesas e costuma ajudar também outras pessoas próximas.

“Ela vai falar: ‘Agora você tem que pagar conta de água e luz, tem que ajudar’. Isso não existe. Então, eu vivo às custas dela mesmo. Isso não é só para mim, não. Faz para todos os amigos, porque ela pode. Tenho orgulho dela ser assim”, afirmou.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa