Margareth Serrão revelou que pretende comprar casa - Reprodução / GloboPlay

Margareth Serrão revelou que pretende comprar casaReprodução / GloboPlay

Publicado 05/11/2026 09:34



Margareth Serrão afirmou que pretende comprar uma casa e deixar de morar com a filha, Virginia Fonseca . A empresária visitou um imóvel durante o décimo, e último, episódio da segunda temporada do reality “Poderosas do Cerrado”, que foi ao ar nesta quarta-feira (4), e explicou que busca um espaço próprio para receber amigos, passar fins de semana e levar os netos.

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