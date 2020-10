Renato Cozzolino, candidato a prefeito de Magé Divulgação

Renato Cozzolino Harb, que disputa a Prefeitura de Magé pelo PP, substituiu o tio Anderson Cozzolino, o Dinho, pela irmã Jamille Cozzolino Harb Menezes, do PSL. Magé - Ainda com a candidatura indeferida , o deputado estadualHarb, que disputa a Prefeitura de Magé pelo, substituiu o tio Anderson Cozzolino, o Dinho, pela irmãHarb Menezes, do PSL.

Jamille Cozzolino é a nova candidata a vice-prefeita na chapa de Renato Cozzolino Divulgação TSE

O edital com o nome da substituta já foi lançado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o pedido de registro de candidatura ainda terá de ser homologado pelo juízo da 110ª ZE. Jamille nunca disputou eleição, mas é figura conhecida no cenário eleitoral da cidade.



Candidatura indeferida

A candidatura de Renato foi indeferida com base nas condenação nas Ações de Investigação Judicial Eleitoral de n. 0608809-63.2018.6.19.0000 e 0604524-27.2018.6.19.0000, sobre abuso de poder econômico e político.

Em maio deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), após ação movida pelo Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), condenou Cozzolino por abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2018, quando foi reeleito deputado. O parlamentar, segundo a PRE, respondeu por ter se apresentado como responsável por promover ações sociais do governo estadual, Fundação Leão XIII e Detran-RJ.



A decisão unânime determinou ainda, além da cassação do mandato, multa de R$ 106,4 mil a Cozzolino, além de decretá-lo inelegível até 2026 — oito anos seguintes à eleição de 2018. A decisão cabe recurso, que será pedido pelo deputado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Renato é sobrinho da ex-deputada estadual e ex-prefeita de Magé, Núbia Cozzolino.