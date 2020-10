Renata Castro foi executada a tiros na manhã desta sexta-feira em Magé Reprodução do Facebook

Por O Dia

Magé - Os principais candidatos a Prefeitura de Magé prestaram condolências e postaram mensagens de luto para Renata Castro. A blogueira foi assassinada com pelo menos 14 tiros na manhã desta sexta-feira, 30, na porta de casa. Ricardo do Karol (PSC) postou um vídeo lamentando o episódio e se solidarizando com a família da vítima. O candidato cancelou todos os compromissos públicos tanto de sexta quanto deste sábado, 31.



Devido aos últimos acontecimentos e em respeito a este momento triste e delicado que nossa Magé enfrenta, estou... Publicado por Ricardo da Karol em Sexta-feira, 30 de outubro de 2020

Jane Reis, do MDB, classificou o episódio como "inaceitável" e também "lamentou profundamente o ato de violência".

A candidata a prefeita de Magé, Jane Reis (MDB), solidariza-se aos familiares da senhora Renata Castro, que faleceu na... Publicado por Jane Reis em Sexta-feira, 30 de outubro de 2020

Sargento Lopes, do PSD, fez um vídeo e pediu que todos os apoiadores retirassem a campanha da rua neste "momento de dor".



Rogério do Valle, do PL, postou um vídeo, afirmando que "não podemos mais aceitar que esses crimes continuem a destruir famílias e manchar o nome de nossa cidade. Acredito que a justiça será feita e os culpados pelo brutal assassinato de Renata Castro serão identificados e presos". Toda a agenda do fim de semana de Rogério foi cancelada.

