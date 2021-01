Por Bruna Fernandes

Publicado 27/01/2021 00:00

A prefeitura de Magé começou as obras de Infraestrutura nos bairros na última semana. O Maurimárcia, no sexto distrito, foi o primeiro bairro contemplado e já recebeu 11 caminhões de asfalto, totalizando 280 toneladas. A pavimentação começou pela Rua 21 e vai seguir pelas ruas 19 e 23.

"Quero parabenizar toda a equipe da Infraestrutura que tem se empenhado dia, noite e madrugada. Todos estão empenhados em entregar o melhor serviço para a população de Magé", afirmou o prefeito Renato Cozzolino (PL).

No sábado (22), o prefeito visitou o distrito de Suruí com o secretário de Infraestrutura, Samyr Harb, e anunciou que a obra na região começará pelo Barro Vermelho.

"Já iniciamos a operação tapa-buraco aqui em Suruí pela Av. Coronel José do Amaral, a principal do distrito. Vamos em breve entrar nas ruas, mas já vamos iniciar as obras de drenagem e pavimentação pelo Barro Vermelho e o Partido não será esquecido, os moradores podem ter certeza", garantiu.

O chefe do Executivo municipal também esteve na Barbuda, bairro do primeiro distrito de Magé e ressaltou a importância da obra na região.

"Já existe uma obra licitada pela Caixa, inclusive já tem a empresa que vai efetuar a obra, mas quero me comprometer com os moradores, porque independente de empresa ou não, a Prefeitura vai entrar com as obras e vamos solucionar o problema da água, esse é meu compromisso", garantiu.