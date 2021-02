Por Bruna Fernandes

Publicado 04/02/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável de Magé doou, nesta semana, 780 quilos de inhame à Secretaria de Saúde para serem utilizados no preparo de refeições aos pacientes do Hospital de Magé e das quatro Unidades Mistas 24h da rede pública municipal. O legume é orgânico e foi cultivado no Centro de Ensino, Pesquisa e Treinamento em Agroecologia (Cepta), espaço destinado à experimentação e replicação de sementes e ramas, ligado à Secretaria, que fica em Cachoeira Grande, no distrito agrícola.

De acordo com o secretário de Agricultura Sustentável, André Castilho Costa, outros itens plantados no Cepta serão doados à Saúde.

"Cerca de mil quilos de aipim que serão colhidos até março, e também serão doados à saúde pública assim como o palmito pupunha mais à frente", disse o secretário, informando ainda que as sementes de inhame, aipim, feijão, milho e outros a serem produzidas no Cepta serão distribuídas aos pequenos agricultores.

"Vamos preparar no Cepta, com assessoria da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sementes híbridas (especiais) para gerar duas plantações em vez de uma normalmente. Será uma dupla economia aos agricultores familiares", explicou o diretor de Agricultura, Luis Gustavo Leitão.