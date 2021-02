Por Bruna Fernandes

Publicado 05/02/2021 00:00

Os Centros de Fisioterapia de Magé, Fragoso e da UBS Guarani I já estão em funcionamento. Os equipamentos foram encontrados fechados pela atual gestão, que está empenhada em reabrir também as unidades de Mauá e Santo Aleixo.

"Encontramos os centros de fisioterapia fechados, com exceção de Magé que estava funcionando somente com os funcionários concursados, mas sem atendimento aos pacientes. A fisioterapia de Fragoso e da UBS Guarani I está paralisada desde dezembro, assim como os centros de Santo Aleixo e Mauá, desde março. Tivemos que começar do zero com as marcações e o sistema, mas estamos trabalhando para resolver os problemas encontrados", explicou a coordenadora de Fisioterapia, Silvana Fernandes.

O atendimento está sendo realizado com todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com o uso de máscara, álcool gel e distanciamento social. Os encaminhamentos para fisioterapia chegam das Unidades de Saúde da Família (USFs) e o mageense que precisa utilizar o serviço deve procurar a USF mais próxima da residência.

A coordenação também esclarece que os Centros de Santo Aleixo e Mauá ainda não foram reabertos, porque a atual gestão está revitalizando a estrutura de atendimento após encontrar equipamentos em péssimo estado de conservação. A Secretaria de Saúde está se empenhando em oferecer uma melhor estrutura aos mageenses para reabrir as unidades.

"Visitamos todos os centros de fisioterapia e encontramos os equipamentos sucateados, precisando de material, mas estamos resolvendo esses problemas para que possamos reabrir essas unidades com um atendimento digno à população. O próximo centro que voltará a funcionar será o de Mauá", disse Silvana.

Na próxima semana, os fisioterapeutas da rede municipal de Saúde serão vacinados contra a Covid-19, garantindo assim, um atendimento ainda mais seguro aos mageenses.