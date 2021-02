Por O Dia

Publicado 11/02/2021 00:00

Wagner Xavier é um guarda municipal que atualmente mora em Mauá, distrito de Magé, e está prestes a completar 30 anos na corporação. Mas, para quem não associar o nome à pessoa, basta chamá-lo de Guarda Poeta para se conhecer um pouco mais deste homem apaixonado pelas palavras e pela poesia.

Hipertenso, ele faz parte do grupo de risco em relação à Covid-19, e, por isso, está afastado das ruas preventivamente - desde março, trabalha em home office e atua remotamente como líder operacional de uma equipe em Paquetá. Com isso, tem se dedicado à escrita, e, inspirado, fez uma homenagem aos profissionais do samba, atingidos pelo cancelamento do Carnaval deste ano, com o poema 'Fevereiro chegou'.

A resiliência, marca dos textos de Wagner Xavier, está presente na sua criação, já que, segundo ele, a folia, este ano, terá que ser silenciosa, mas, com a chegada da vacina à cidade, tudo vai ficar bem. "Não ignoro os problemas da vida, mas sempre concluo meus textos lembrando que para tudo há solução", explica o Guarda Poeta.

Seu poema, acrescenta o autor, visa levar conforto para quem precisa e para ele mesmo, que acredita no sucesso da vacinação e nas possibilidades que ela dará à população, tão afetada pela pandemia: "A expectativa é que a vacina não só cure a dor, mas seja uma dose de amor, de solidariedade, de amor ao próximo. Que possamos nos vacinar com amor também, carinho. Que venha a vacina para curar a dor, mas que também venha a vacina para nos encher de amor", pede.

O guarda municipal e poeta está desde 2016 em Paquetá, onde onde costuma exercitar sua paixão pelas letras em parcerias com artistas e escolas da ilha. Em 2019, ele foi homenageado no quadro "Você tem que conhecer", do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. O quadro mostra depoimentos sobre pessoas que ajudam a promover mudanças e a melhorar a vida de outros por meio de suas ações. Suas obras podem ser conhecidas no Instagram, em wagner.melo.poesia

FEVEREIRO CHEGOU

1/2/2021

Chegou fevereiro,

Sem serpentina,

Almejamos insumos,

Queremos vacina.

O surdo está mudo,

Nesse mundo tantã,

Sapucaí vazia,

Carnaval no divã.

Fevereiro chegou,

Sem batuque ou desfile,

Se segura malandro,

Fique em casa e resiste.

Tudo vai melhorar,

Quando a cura chegar,

Mestre sala e passista,

Na avenida sambar.