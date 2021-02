Magé disponibiliza Disque-Abelha Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:45

Magé - A Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável divulga o novo número para o serviço de Disque-Abelhas em Magé, cujo agendamento pode ser feito através do 2633-1397. Para solicitar o atendimento, é preciso fornecer dados e contatos pessoais, endereço e local exato (em cima de uma árvore, teto de uma casa, poste de luz) onde estão as abelhas e há quanto tempo.



A Secretaria esclarece também que a pessoa precisa informar se os insetos têm APIS (ferrão), pois os apicultores do órgão só atuam neste caso. O serviço é exclusivo para captura de abelhas, ou seja, o atendimento não atende pedidos de problemas com vespas, marimbondos ou outros insetos.



Na última semana, um enxame de abelhas foi retirado sem danos aos insetos, no alto de um poste de iluminação pública, em frente à Fábrica Pakera, em Pau Grande, 6º Distrito (Piabetá). O apicultor da Secretaria de Agricultura precisou ser içado em um caminhão com cesto da Secretaria de Infraestrutura para alcançar o local do enxame.