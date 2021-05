Visita do Secretário Estado Desenvolvimento Social Álvaro Carvalho

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 00:00

O secretário de Desenvolvimento Social do Estado, Bruno Dauaire, esteve em Magé nesta quinta-feira (11) e anunciou a implantação de um restaurante popular na cidade em breve. A visita do secretário foi acompanhada pelo prefeito Renato Cozzolino e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município, Lara Torres, que também solicitou um Centro de Referência de Atendimento à Mulher.



“Tenho um carinho muito grande pela cidade de Magé e com o Renato na prefeitura nossa confiança é ainda maior. Ele me fez um pedido que é trazer um restaurante popular ao município e estou aqui hoje para visitar alguns locais que podem receber o restaurante. Vamos começar esse estudo para quem sabe futuramente Magé receber esse restaurante, que vai ajudar muito as pessoas que precisam se alimentar com uma refeição boa e barata”, explicou Bruno.



A implantação do restaurante popular na cidade faz parte do plano de governo do prefeito Renato Cozzolino, que está empenhado em cumprir o que prometeu aos mageenses, como a implantação de mais médicos na rede de emergência e na Atenção Básica a pouco mais de um mês de governo.



“É um sonho de todos os mageenses receber o restaurante popular, lembrando que o projeto foi implantado pelo ex-governador Garotinho e que a gente sabe o quanto era importante alimentar pessoas que não tem condições de pagar um almoço. Fico muito feliz em saber que o Estado é sensível a essa questão e isso demonstra o quanto eles querem colocar isso em prática. É desse jeito que vamos governar até o fim do nosso mandato com determinação, seriedade e amor ao próximo”, ressaltou o prefeito.



O secretário também conheceu os equipamentos da rede socioassistencial de Magé. “É com imensa alegria que recebemos o secretário Bruno, ele visitou nossos equipamentos como Casa de Passagem e a Unidade Futuro Feliz. Aproveitei também para solicitar um Centro de Referência de Atendimento à Mulher para nossa cidade e estabelecer parcerias para que nossa assistência social atenda à população da melhor forma possível. Mas a melhor notícia é a implantação do restaurante popular que será um benefício e tanto para as pessoas que não tem condições”, finalizou Lara.