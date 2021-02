Operação em Magé nas cachoeiras da cidade Divulgação

Publicado 13/02/2021 17:35

Magé - As Secretarias de Transportes e Ordem Pública, Segurança Pública, Meio Ambiente e Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade de Magé realizaram, neste sábado, 13, uma ação conjunta como mais uma etapa da Operação Verão e em cumprimento às medidas restritivas no feriado de Carnaval por conta da Covid-19 nos acessos às cachoeiras do Rio Ouro, no 3º distrito, e da Capela, 2º Distrito. Foram checadas as credenciais exigidas pela Prefeitura para veículos de excursão (ônibus, vans e kombis) e distribuídos panfletos de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente nos locais visitados. Não foi registrado nenhum descumprimento às regras.



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Silvio Furtado, o trabalho de fiscalização das equipes da Prefeitura, com apoio de agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (Magé), seguirá durante todos os dias do Carnaval em diferentes pontos, como Viaduto de Santo Aleixo, entrada de Piabetá, entre outros. O secretário municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Felipe Menezes, também acompanhou o primeiro de dia de operação do feriado nos acessos às cachoeiras da cidade.

Operação em Magé nas cachoeiras da cidade Divulgação



DECRETO

O decreto nº 3429/21 da Prefeitura de Magé estabelece medidas restritivas até as 6h do próximo dia 22 para as áreas públicas, cachoeiras e pontos turísticos, além das atividades econômicas. As sanções preveem desde a retenção e apreensão de mercadorias, produtos e bens como instrumentos, veículos, equipamentos até a interdição dos locais que descumprirem as normas para evitar aglomerações, com aplicação de multa que pode variar de R$ 370,53 a R$ 1.852,65.



OPERAÇÃO VERÃO

A Operação Verão é realizada de quinta a domingo nos acessos às cachoeiras, onde somente é permitida a entrada de veículos de excursão com credencial prévia emitida pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade. Para mais informações sobre a concessão do documento, os interessados devem procurar a sede da Secretaria, que fica na Rua Centenário, 19 – Pau Grande, telefone (21) 2631-1302, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.