IPTU 2021 de Magé Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 13:02

Duque de Caxias - Os carnês do IPTU 2021 de Magé estão prontos e a distribuição será feita via Correios. Segundo a Secretaria de Fazenda foram emitidos 103.171 carnês que já estão no Centro de Distribuição para a entrega. Os contribuintes também têm a opção de emitir a guia para pagamento direto no site oficial da Prefeitura (www.mage.rj.gov.br/iptu2021), ou ir numa das agências de arrecadação que funcionam de segunda a sexta das 9h às 17h.



O pagamento da cota única com desconto de 10% vai até 30 de março. Quem optar pelo parcelamento, o valor mínimo é R$ 99, com possibilidade de dividir em até 10 vezes sem juros, e a primeira parcela vence em 15 de março. As opções que os cidadão têm para pagamento são a Caixa Econômica Federal por todos os canais de atendimento, casas lotéricas, e nos caixas eletrônicos e internet banking do Banco Itaú e Banco do Brasil.



Confira os endereços das agências de arrecadação:



1º distrito – Magé

Praça Dr. Nilo Peçanha, térreo do Palácio Anchieta, sede do governo municipal



2º distrito – Santo Aleixo

Rua Othon Linch Bezerra de Mello



4º distrito – Suruí

Rua Coronel Sérgio José do Amaral, em frente ao DPO e ao lado da Subsecretaria Municipal de Obras



5º distrito – Guia de Pacobaíba

Avenida Roberto Silveira, Praia do Anil (ao lado do DPO)



6º distrito – Vila Inhomirim

Gabinete do povo: Av. Caioaba, s/n° – Piabetá (Ao lado do DPO de Piabetá).