Publicado 01/04/2021 13:07

Magé - A vacinação contra a Covid-19 avança para mais um grupo em Magé. Além dos profissionais de saúde das emergências (médicos, técnicos de enfermagem e de radiologia, enfermeiros e fisioterapeutas), será a vez dos que atuam em homecare, coveiros e agentes funerários serem imunizados. Nesta sexta-feira, 2, também começa a vacinação dos idosos com idade a partir de 71 anos. E o Plano Municipal de Imunização prevê ampliar para idosos com 70 anos ou mais na próxima segunda (5).



É obrigatório apresentar RG, CPF, cartão SUS, carteira do órgão de classe, carta de encaminhamento do empregador e comprovante de residência em Magé no nome do profissional. O atendimento para este público é das 13h às 17h no Centro de Imunização.



No caso dos coveiros e agentes funerários que também serão vacinados neste período até 9 de abril, serão imunizados somente os que trabalham nos cemitérios e/ou funerárias do município de Magé. Assim como os demais profissionais, é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS e carta de encaminhamento do empregador, das 13h às 17h no Centro de Imunização.



Continua a vacinação para os idosos

Conforme o calendário da vacinação dos idosos que já seguia em Magé, a partir desta sexta-feira, 2, começam a ser vacinados os idosos com 71 anos ou mais, e a segunda dose também está sendo aplicada naqueles a partir dos 75 anos, basta retornar ao mesmo polo onde tomou a primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde prevê ampliar na próxima segunda-feira (5), para quem tem a partir dos 70 anos, com atendimento das 9h às 14h, nos mesmos 11 polos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento continua tanto na unidade quanto em sistema drive-thru. Equipes volantes vacinarão idosos acamados em casa conforme agendamento. O idoso precisa apresentar RG, CPF e cartão do SUS. Se for possível, a caderneta de vacinação.



Novidades na vacinação



Magé terá novidades na vacinação a partir dessa semana: o atendimento será ampliado para aplicação da vacina contra a Covid-19 aos sábados, das 9h às 12h.



Na próxima segunda-feira, 5 de março, o município avança na imunização dos idosos, com a aplicação da primeira dose a partir dos 70 anos, e terá mais um ponto de atendimento: a Unidade de Saúde da Família Serrana I, que fica na Rua do Sapateiro, s/nº, na Vila Serrana. Agora são 12 polos de vacinação que atendem das 9h às 14h, de segunda a sexta.



Locais de vacinação contra a Covid-19



Centro de Imunização - Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé



USF Andorinhas - Rua Waldemar Colombo Garcia - Andorinhas



USF Jardim Esmeralda - Rua do Sapotizeiro, s/nº - Jardim Esmeralda



USF Cachoeirinha - Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150



USF Partido - Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 - Suruí



USF Praia do Anil - Rua Roberto Silveira, s/nº - Praia do Anil



USF Buraco da Onça - Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça



USF Guarani I - Rua Janete, nº 08 – Piabetá



USF Maurimárcia - Rua do Canal, s/nº - Maurimárcia



USF Pau Grande - Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº - Pau Grande



USF Jardim Nazareno - Alameda Luizinha, 178 - Jardim Nazareno



USF Serrana I, que fica na Rua do Sapateiro, s/nº, na Vila Serrana