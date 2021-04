Reurbanização no bairro Canal, em Magé Gilson Jr.

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:15

Magé- Os moradores da Rua Professor José Leandro, no bairro Canal, 1.º Distrito de Magé, vão ganhar um bairro totalmente revitalizado até o início do ano que vem, com área de convivência social através da instalação de mesas, quiosques, pista de caminhada, em 1 quilômetro de extensão da via. Outras oito vias no entorno, que compõem o popular Beco do Branquinho, também estão passando por obras de drenagem e calçamento. Em março, o rio que corta o bairro também começou a ser desassoreado, numa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Publicidade

Economia de R$7 milhões para os cofres públicos



Segundo o secretário municipal de Infraestrutura de Magé, Marcos Pereira, o serviço é executado totalmente com mão de obra da Prefeitura, gerando uma economia de cerca de 70% para os cofres públicos.



"Estamos com uma frente de obra com cerca de 30 funcionários diariamente. Mas além da equipe na linha de frente, temos os engenheiros, arquitetos e também topógrafos da Secretaria de Infraestrutura envolvidos no projeto. Por execução direta, teremos um valor de custo da obra cerca de 70% menor se tivesse sido terceirizada, ou seja, a obra que custaria cerca de R$ 10 milhões, vai custar R$ 3 milhões no máximo, e entregando um serviço de qualidade para a população", explicou o secretário.



Marcos Pereira informou ainda os detalhes do projeto e salientou a importância da obra para a comunidade local.



“A região tem um histórico de abandono, mas com esta reurbanização e um projeto moderno de arquitetura, vamos entregar um bairro no qual a população se sentirá orgulhosa de viver e continuar pagando seus impostos. Instalaremos áreas de convivência com mobiliário urbano. Os quiosques já existentes serão revitalizados e outros construídos, além de uma pista de caminhada para que os moradores tenham um ambiente humanizado", contou o secretário esclarecendo também que a primeira etapa da obra na Rua Professor José Leandro será entregue em 60 dias com 100 metros de reurbanização e em mais 10 meses a conclusão dos mil metros da via.